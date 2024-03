Pogoda na jutro. Nocą w części kraju możemy spodziewać się mgieł. W sobotę 2.03 lokalnie pojawi się słaby deszcz, ale będzie też szansa na rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie do 17 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy na południu, zachodzie kraju oraz Pomorzu będzie pochmurno z opadami deszczu do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Poza tym pojawią się większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Lokalnie zrobi się mglisto. Na termometrach zobaczymy od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, na północnym wschodzie okaże się okresami dość silny.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota 2.03

W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane, na zachodzie i południu na ogół duże z opadami deszczu do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Śląsku, Podkarpaciu i Mazowszu. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr, który na północnym zachodzie okresami stanie się dość silny.

Pogoda na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Sobota przyniesie największą wilgotność powietrza na północnym zachodzie, przekroczy 90 procent. Będzie spadać w kierunku wschodnim do około 70 procent. Odczujemy komfort termiczny w całej Polsce. Warunki biometeo będą niekorzystne na zachodzie kraju, a neutralne w pozostałych regionach.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie utrzyma się bez większych zmian, w Warszawie o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zapowiada się pochmurna sobota z rozpogodzeniami. Termometry pokażą do 17 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami, okresami spadnie deszcz. Termometry pokażą minimalnie 7 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dla Gdańska, Gdyni i Sopotu zapowiada się pochmurna sobota z rozpogodzeniami. Termometry pokażą 15 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie utrzyma się bez większych zmian, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zapowiada się pochmurna noc z przejaśnieniami w Poznaniu, okresami spadnie deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 8 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę w Poznaniu będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe wyniesie 998 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pochmurno z rozpogodzeniami, okresami spadnie deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 8 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu będzie pochmurno z przejaśnieniami, możliwy jest słaby deszcz. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie bez większych zmian, w południe wyniesie 994 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pochmurno z przejaśnieniami, okresami spadnie deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie 5 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie utrzyma się bez większych zmian, o północy sięgnie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Sobota w Krakowie upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami, możliwy jest słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie upłynie bez większych zmian, w południe wyniesie 985 hPa.

Warunki drogowe w sobotę tvnmeteo.pl

