Pogoda na jutro - sobota 19.02. Bardzo silny wiatr, miejscami opady deszczu

Pogoda na jutro, sobotę 19.02, przyniesie bardzo silne porywy wiatru w całym kraju. Miejscami mogą sięgać nawet 110 kilometrów na godzinę. Miejscami spadnie deszcz. Termometry pokażą do 10 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Prognozowane są opady deszczu, a na Podlasiu także śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie silny i porywisty, w porywach osiągnie do 60-110 kilometrów na godzinę, powieje z zachodu. W strefie brzegowej jego porywy mogą przekraczać 120 km/h.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na sobotę - 19.02

W sobotę 19.02 będzie pochmurno z przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami pojawią się opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Podlasiu do 10 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje silny i porywisty wiatr, w porywach rozpędzi się do 60-100 km/h. W strefie brzegowej porywy mogą przekraczać 110 km/h.

Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeo na sobotę

W sobotę wilgotność powietrza wyniesie powyżej 90 procent. Warunki biometeo będą niekorzystne, odczujemy chłód.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

Zachmurzenie będzie zmienne, spadnie deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie silny i porywisty, w porywach osiągnie do 70-115 km/h, powieje z zachodu. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Zachmurzenie zmienne, spadnie deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie 6 st. C. Zachodni wiatr będzie silny i porywisty, w porywach dojdzie do 70-110 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 991 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno i deszcz. Temperatura minimalna sięgnie 7 st. C. Wiatr będzie dość silny i porywisty, w porywach wyniesie do 60-80 km/h, zachodni. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 974 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie zmienne i deszcz. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Zachodni wiatr będzie dość silny i porywisty, w porywach wyniesie do 60-80 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 983 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr będzie zachodni, silny i porywisty, w porywach sięgnie 70-100 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie zmienne i deszcz. Temperatura minimalna osiągnie 8 st. C. Wiatr będzie dość silny i porywisty, w porywach osiągnie 60-90 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 995 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu, potem rozpogodzi się. Temperatura spadnie do 4 st. C. Wiatr będzie zachodni, silny i porywisty, w porywach osiągnie do 60-90 km/h. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 983 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Rano słonecznie, potem wzrost zachmurzenia i przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy do 7 st. C. Powieje zachodni, silny i porywisty wiatr, w porywach 60-90 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe 990 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pogodnie. Temperatura minimalna spadnie do 5 st. C. Powieje silny i porywisty wiatr z zachoru, w porywach sięgnie 70-90 km/h. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 987 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie maksymalnie 9 st. C. Wiatr będzie zachodni, dość silny i porywisty, w porywach wyniesie 60-80 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 995 hPa, rośnie.

Warunki drogowe w sobotę tvnmeteo.pl

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl