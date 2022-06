Pogoda na jutro - sobota 18.06. Pochmurna noc, upalny dzień, na termometrach nawet 33 stopnie

W nocy wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Wybrzeżu, Mazurach i Suwalszczyźnie mogą pojawić się słabe opady deszczu. Temperatury minimalne wyniosą od 9 st. C na Podkarpaciu, przez 12 st. C w centrum kraju do 17 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północno-zachodni, skręcający od zachodu na południowy, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.