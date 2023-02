Pogoda na jutro - sobota 18.02. Silny wiatr będzie towarzyszył nam w nocy i w dzień

Pogoda na jutro, czyli na sobotę 18.02. Przed nami wietrzna noc. Najsilniejsze podmuchy spodziewane są nad Bałtykiem, gdzie porywy mogą przekroczyć prędkość 100 kilometrów na godzinę. Trudne warunki będą towarzyszyć nam również w sobotę, szczególnie w godzinach porannych. Na termometrach zobaczymy do 9 stopni Celsjusza, ale temperatura odczuwalna okaże się niższa.

- Najbliższej doby czeka nas bardzo trudna i niebezpieczna pogoda - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. To za sprawą nie tyle opadów deszczu, ale głównie ze względu na silny i porywisty wiatr, który wieczorem po przejściu frontu chłodnego zacznie nasilać się od północnego zachodu.

- W nocy strefa silnego wiatru obejmie cały kraj. Na Wybrzeżu i Pomorzu możliwe są porywy przekraczające 100 kilometrów na godzinę. Silny i porywisty wiatr na obszarze kraju utrzymywał się będzie jeszcze w sobotę i dopiero kolejnej nocy wraz z odsunięciem się wiru nad zachodnią Rosję nieco osłabnie - dodał Kowalczyk.

W nocy w całym kraju zapanuje pochmurna aura. Spodziewane są opady do 5-10 litrów deszczu na metr kwadratowy, lokalnie 10-15 l/mkw. W drugiej części nocy w północnej i zachodniej Polsce mogą wystąpić przejaśnienia. Termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C w Małopolsce. Powieje zachodni i północno-zachodni wiatr, silny i porywisty, w porywach rozwijający prędkość do 70-90 kilometrów na godzinę. Szczególnie niebezpiecznie będzie na Wybrzeżu, gdzie porywy okresami mogą przekraczać 100 km/h.

Pogoda na jutro - sobota 18.02

W sobotni poranek w południowej i zachodniej Polsce, a w ciągu dnia także w centrum, będzie pochmurno z opadami deszczu do 5-10 l/mkw., a miejscami deszczu ze śniegiem. Duże zachmurzenie pojawi się na północy i wschodzie kraju, ale w północnych regionach wystąpią większe rozpogodzenia. Słaby, przelotny deszcz może popadać na Podlasiu. Na termometrach zobaczymy od 5 st. C na północnym wschodzie, przez 7 st. C w centralnej Polsce do 9 st. C na południowym wschodzie. Zachodni i północno-zachodni wiatr na północy i wschodzie będzie silny i porywisty, rozwijając prędkość do 90 km/h. Na Wybrzeżu porywy mogą osiągać 100 km/h. Na południu i zachodzie wiatr okaże się dość silny, w porywach rozpędzając się do 50-70 km/h. Jak tłumaczył synoptyk, niewykluczone są także burze.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 70 do 90 procent, z czego najwilgotniej będzie na południowym zachodzie. W całym kraju będzie chłodno, wietrznie i wilgotno, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Z kierunków zachodnich powieje początkowo umiarkowany wiatr, który będzie się nasilał w ciągu nocy do silnego, osiągając w porywach prędkość 70-90 km/h. O północy na barometrach zobaczymy 993 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota przyniesie w Warszawie duże zachmurzenie. W ciągu dnia termometry wskażą do 7 st. C. Zachodni wiatr będzie silny, w porywach rozwijający prędkość 70-90 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje pochmurna aura z opadami deszczu, ale w drugiej części nocy spodziewane są przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy 4 st. C. Wiatr okaże się zachodni, silny, osiągający w porywach 90-100 km/h. Barometry wskażą o północy 993 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie sobota upłynie pod znakiem dość pogodnego nieba. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 7 st. C. Powieje silny wiatr z zachodu, w porywach rozwijający prędkość 80-100 km/h. Na barometrach zobaczymy w południe 1002 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurna noc z opadami deszczu. Termometry pokażą minimalnie 5 st. C. Powieje dość silny i silny wiatr zachodni, w porywach rozwijający prędkość do 60-80 km/h. O północy ciśnienie osiągnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę w Poznaniu będzie pochmurno, a po południu mogą wystąpić opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 7 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich początkowo będzie dość silny, w porywach osiągając do 40-60 km/h, a po południu - umiarkowany. W południe barometry pokażą 997 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu w nocy prognozowana jest pochmurna, deszczowa aura. Temperatura spadnie minimalnie do 5 st. C. Zachodni wiatr okaże się dość silny, w porywach osiągając prędkość 50-70 km/h. O północy na barometrach zobaczymy 997 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota we Wrocławiu zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. W ciągu dnia termometry wskażą do 8 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich, okresami dość silny, w porywach rozwijający się do 40-60 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie upłynie pod znakiem pochmurnego nieba i opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 6 st. C. Początkowo umiarkowany wiatr powieje z zachodu, ale w drugiej części nocy będzie dość silny, w porywach osiągając do 50-70 km/h. Barometry o północy pokażą 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę w Krakowie zapanuje pochmurna aura, będzie padać deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 8 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągając do 40-60 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 984 hPa.

