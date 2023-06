Pogoda na jutro - sobota 17.06. Deszcz i burze w wielu miejscach

W nocy na wschodzie Polski wystąpi pochmurna aura z opadami deszczu o sumie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Nad resztą kraju prognozowane jest duże i umiarkowane zachmurzenie. Lokalnie, szczególnie na Pomorzu, możliwe są mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 15 st. C na Mazowszu. Powieje słaby, zmienny wiatr z przewagą kierunku zachodniego.

Pogoda na jutro - sobota 17.06

Dzień na wschodzie kraju będzie pochmurny opadami deszczu rzędu 5-10 l/mkw. Na pozostałym obszarze Polski wystąpi kłębiaste umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 5-25 l/mkw. W północnych regionach pojawią się burze z gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Podlasiu do 24 st. C w centrum kraju. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, podczas burz silny, w porywach osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę.