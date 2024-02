Pogoda na jutro - sobota 17.02. W nocy do Polski wkroczą opady

Pogoda na noc i na jutro, czyli na sobotę 17.02. Nocą aura zacznie się pogarszać - do Polski zawitają przejściowe opady deszczu. Dzień zapowiada się pochmurno, mokro, wietrznie, ale też ciepło.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc

Początek nocy zapowiada się pogodnie w całym kraju. Z biegiem godzin zachmurzenie będzie wzrastać do całkowitego z przejściowymi opadami deszczu - spadnie od 5 do 10 litrów na metr kwadratowy. Nad ranem strefa opadów rozciągać się będzie od Warmii i Mazur, przez Ziemię Łódzką, po Opolszczyznę. Termometry pokażą od 2 stopni Celsjusza w Małopolsce i na Lubelszczyźnie do 10 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby wiatr południowy, od zachodu skręcający na zachodni.

Prognoza pogody na noc z piątku na sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota 17.02

W sobotę nad Polską prognozowane jest pochmurne niebo, z rzadka tylko przejaśniające się i na chwilę rozpogadzające. Cały kraj nawiedzą opady deszczu. Na zachodzie i w centrum popada przelotnie, a w regionach wschodnich i południowych wystąpią opady ciągłe o sumie 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C w Suwałkach, przez 10 st. C w Warszawie, do 11 st. C we Wrocławiu. Południowo-zachodni, skręcający na północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany, z porywami sięgającymi 40-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 procent na zachodzie Polski do ponad 90 procent w regionach wschodnich i północnych. Na północy odczujemy chłód, a w pozostałych częściach kraju - komfort termiczny. Zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Początkowo noc w Warszawie będzie pogodna, ale zachmurzenie zacznie stopniowo wzrastać. Na termometrach zobaczymy 6 st. C. Słaby wiatr powieje z południa. Barometry pokażą o północy 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota przyniesie w Warszawie pochmurną aurę z opadami deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 10 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni. W południe ciśnienie osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurno z opadami deszczu w drugiej części nocy. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Południowo-zachodni wiatr, skręcający na zachodni, okaże się umiarkowany, w porywach dość silny. Na barometrach o północy zobaczymy 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewana jest pochmurna sobota. Przelotnie popada słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy do 7 st. C. Umiarkowany, porywisty wiatr powieje z północnego zachodu. Barometry w południe pokażą 1019 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka nocą duże zachmurzenie wzrastające do całkowitego. Popada deszcz. Termometry pokażą 9 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południa, skręcający na południowo-zachodni. O północy ciśnienie wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę niebo nad Poznaniem będzie pochmurne z przelotnymi, słabymi opadami deszczu Temperatura wzrośnie maksymalnie do 10 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i porywisty. W południe na barometrach zobaczymy 1012 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu w nocy prognozowane jest duże zachmurzenie, stopniowo wzrastające do całkowitego, z opadami deszczu. Na termometrach minimalnie zobaczymy 8 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny, południowy i skręcający na północno-zachodni. Barometry o północy wskażą 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota upłynie we Wrocławiu pod znakiem pochmurnego nieba, przelotnie popada również deszcz. Termometry wskażą 11 st. C. Powieje zachodni, skręcający na północno-zachodni wiatr, umiarkowany z silniejszymi porywami. W południe ciśnienie osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się początkowo pogodnie, ale zachmurzenie ma wzrastać. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego zachodu. O północy zobaczymy na barometrach 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie w sobotę zapanuje pochmurna aura z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, południowo-zachodni skręcający na zachodni. Barometry pokażą w południe 1000 hPa.

Warunki drogowe w sobotę tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl