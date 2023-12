Pogoda na jutro - sobota 16.12. Nocą opady niemal wszędzie, miejscami śniegu

Pogoda na jutro - sobota 16.12. W nocy w części kraju pojawią się mieszane opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a także samego śniegu. Podobnie zapowiada się dzień. Na termometrach zobaczymy od 3 do 8 stopni Celsjusza. Powieje silniejszy wiatr.

Pogoda na noc. Będzie pochmurno. Miejscami wystąpią słabe opady: na zachodzie deszczu lub mżawki, poza tym deszczu ze śniegiem, a na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich śniegu do 1-2 cm. Na termometrach zobaczymy od -1 stopnia Celsjusza na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 0 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy, na północy w porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - sobota 16.12

W sobotę zachmurzenie okaże się duże. Okresami wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki do 1-2 litrów wody na metr kwadratowy, a na krańcach południowo-wschodnich - deszczu ze śniegiem, w Karpatach śniegu do 2 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3-4 st. C na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7-8 st. C na zachodzie. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60 km/h, na północy do 70-80 km/h.

Warunki biometeo w sobotę

W całym kraju wilgotność powietrza będzie bardzo wysoka - utrzyma się w granicach 90 procent. Odczujemy chłód (na północnym wschodzie dodatkowo wilgoć), a biomet okaże się niekorzystny.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy powinniśmy spodziewać się zachmurzenia dużego oraz słabego śniegu z deszczem. Na termometrach zobaczmy minimalnie 0 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy wiatr. Ciśnienie będzie lekko rosło, w Warszawie o północy osiągnie 1017 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę przebywający na terenie Warszawy muszą spodziewać się zachmurzenia dużego, okresami słabych opadów deszczu lub mżawki. Termometry pokażą do 5 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie będzie lekko spadać, w południe wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na noc - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Nocą zachmurzenie okaże się duże, niewykluczony jest słaby śnieg z deszczem. Temperatura wyniesie maksymalnie 2 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1026 hPa.

Pogoda na jutro - Gdynia, Gdańsk, Sopot

W sobotę zachmurzenie w Gdańsku, Sopocie i Gdyni okaże się duże, okresami spadnie słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy do 6 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 60-70 km/h. Ciśnienie lekko spada, w południe wyniesie 1026 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy z Poznaniu zachmurzenie okaże się duże, okresami spadnie słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 2 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę w Poznaniu zachmurzenie czeka nas duże zachmurzenie, okresami popada słaby deszcz lub mżawka. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny. Prognozowany jest lekki spadek ciśnienia, w południe osiągnie ono 1021 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Dla Wrocławia na noc prognozuje się duże zachmurzenie, a także słaby deszcz. Termometry pokażą minimalnie 1 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. O północy na barometrach zobaczymy 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu czeka nas duże zachmurzenie, okresami spadnie słaby deszcz lub mżawka. Na termometrach zobaczymy do 7 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1020 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie będzie duże, spadnie słaby śnieg z deszczem. W Krakowie w nocy na termometrach zobaczymy minimalnie 0 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy. Ciśnienie będzie lekko rosło, o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę 16.12 zachmurzenie w Krakowie okaże się na ogół duże, okresami wystąpi słaby deszcz ze śniegiem lub mżawka. Termometry pokażą do 5 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Prognozowany jest lekki spadek ciśnienia, w południe dojdzie ono do 1008 hPa.

