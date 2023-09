Pogoda na jutro - sobota 16.09. Nocą miejscami tylko 6 stopni, w dzień silniej powieje

Pogoda na noc

W nocy w całym kraju spodziewana jest pogodna, bezchmurna aura. Termometry wskażą od 6 stopni Celsjusza w północno-wschodniej Polsce do 12 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby wiatr z kierunków wschodnich.

Pogoda na jutro - sobota 16.09

Sobota w całym kraju okaże się słoneczna i pogodna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni, przeważnie umiarkowany, jedynie okresami silniejszy i rozwijający prędkość do 40 kilometrów na godzinę.