Pogoda na jutro - sobota 15.01. Nocą możliwa lodowica, w górach sypnie śniegiem. W dzień do 5 stopni

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie będzie zróżnicowane, od małego na wschodzie kraju, do dużego na zachodzie. Na krańcach południowych prognozuje się marznące opady deszczu ze śniegiem i deszczu, które mogą spowodować powstanie zjawiska tak zwanej lodowicy, czyli gołoledzi. Zrobi się ślisko. W górach spadnie śnieg. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Podlasiu do 1 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Miejscami w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.