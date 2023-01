Pogoda na jutro - sobota 14.01. W nocy deszcz, w dzień pogodniej, do 8 stopni na termometrach

Noc w niemal całym kraju zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami oraz opadami od 1-6 litra deszczu na metr kwadratowy. Opady nie są prognozowane jedynie w południowo-zachodniej Polsce. Na termometrach zobaczymy od 3 stopni Celsjusza na wschodzie do 6 st. C w regionach zachodnich. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu, jedynie na zachodzie porywisty, rozwijający do 40-50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro

W sobotę w ciągu dnia przeważać będzie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, prognozowanymi zwłaszcza na południu kraju. Na północy wystąpić może słaby, przelotny deszcz. W drugiej części dnia przewidywany jest wzrost zachmurzenia w zachodniej Polsce, a wieczorem również opady deszczu. Termometry pokażą od 5 st. C na północy do 8 st. C na południu kraju. Wiatr okaże się umiarkowany, na zachodzie porywisty (do 40-50 km/h), południowo-zachodni skręcający na południowy.