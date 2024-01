Pogoda na jutro - sobota 13.01. W nocy czekają nas zawieje śnieżne i ślizgawica

Pogoda na jutro, czyli na sobotę 13.01. W nocy niebo nad Polską zachmurzy się, a w wielu regionach będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. Kierowcy powinni szczególnie uważać na zawieje śnieżne i gołoledź. Trudne warunki drogowe towarzyszyć nam będą również w dzień. Na termometrach zobaczymy od -5 do 3 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc

W całym kraju noc będzie pochmurna. We wschodnich regionach spadnie do 2-5 centymetrów śniegu, a nad ranem na zachodzie i w centrum spodziewane są słabe opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, ponieważ na drogach zapanują trudne warunki - opady marznące mogą powodować gołoledź, a porywisty wiatr na wschodzie kraju może tworzyć zawieje śnieżne. Termometry pokażą od -6 stopni Celsjusza na wschodzie Polski, do 0 st. C na Pomorzu Gdańskim. Wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni.

Pogoda na jutro - sobota 13.01

W sobotę niebo nad Polską okaże się przeważnie pochmurne. Wystąpią słabe opady śniegu, od zachodu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Nad ranem lokalnie mogą pojawiać się opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 0 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 80 procent na południu Polski do ponad 95 procent w regionach północnych. Warunki biometeorologiczne będą wszędzie niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurno ze słabymi, ciągłymi opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy -1 st. C st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. O północy barometry wskażą 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota przyniesie w Warszawie pochmurną aurę. W ciągu dnia słabo i z przerwami będzie padał śnieg, głównie po południu. Nad ranem mogą natomiast wystąpić opady marznące. Termometry pokażą 0 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie noc zapowiada się pochmurno, a nad ranem może słabo padać śnieg. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. Na barometrach o północy zobaczymy 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W sobotę niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem będzie pochmurne. Mogą wystąpić słabe opady śniegu, przechodzące w drugiej części dnia w deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Umiarkowany, wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu. Barometry w południe pokażą 1004 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem zachmurzenia. Nad ranem może słabo padać deszcz ze śniegiem lub marznący deszcz powodujący gołoledź. Termometry pokażą minimum -2 st. C. Powieje umiarkowany wiatr zachodni. O północy ciśnienie osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurna sobota ze słabymi opadami deszczu ze śniegiem. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 2 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich będzie umiarkowany, w porywach dość silny. W południe na barometrach zobaczymy 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurna noc bez opadów prognozowana jest we Wrocławiu. Na termometrach zobaczymy -1 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany. Barometry o północy wskażą 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurna aura zapanuje w sobotę we Wrocławiu. Okresowo słabo poprószy śnieg. Termometry wskażą do 2 st. C. Umiarkowany, w porywach dość silny wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pochmurno, popada również śnieg. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr zachodni. O północy zobaczymy na barometrach 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Sobota w Krakowie zapowiada się pochmurno. Okresami mogą wystąpić słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Barometry pokażą w południe 990 hPa.

