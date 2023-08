Pogoda na jutro - sobota 12.08. Pełnia słońca w wielu regionach. Do 30 stopni

Pogoda na jutro. Przed nami słoneczna lub pogoda sobota. Za sprawą wyżu Lotte do naszego kraju napłyną gorące masy powietrza. Będą regiony, w których temperatura w cieniu sięgnie 30 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc 11/12.08

Noc zapowiada się pogodnie, nie powinno padać. Temperatura minimalna sięgnie od 9/10 st. C na wschodzie i w centrum do 12/13 st. C na zachodzie kraju. Wiatr powieje słabo ze zmiennych kierunków, tylko na zachodzie z południowego zachodu.