Pogoda na jutro - sobota 12.03. Kolejna mroźna noc, w dzień termometry pokażą maksymalnie 9 stopni

Noc będzie mroźna, temperatura może spaść miejscami do -12 stopni Celsjusza. Sobota upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 do 9 stopni.

Przed nami pogodna noc, tylko na wschodzie kraju pojawi się nieco więcej chmur. Temperatura minimalna wyniesie od -12 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez -7 st. C w centrum kraju, do -3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr na wschodzie północny, poza tym południowo-wschodni, powieje słabo i umiarkowanie, na zachodzie silniej.

Pogoda na jutro - sobota 12.03

Sobota przyniesie pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje na wschodzie z północy, poza tym z południowego wschodu.