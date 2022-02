Pogoda na jutro - sobota 12.02. Nocą w wielu miejscach będzie padał śnieg, w dzień do 6 stopni

Noc z piątku na sobotę (11/12.02) upłynie pod znakiem pochmurnej aury w południowej, zachodniej i centralnej części kraju, pojawi się tam też śnieg. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 0 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr z północnego zachodu.

Pogoda na jutro - sobota 12.02

Sobota przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Podlasiu do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.