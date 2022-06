Pogoda na jutro - sobota, 11.06. Nocą miejscami popada deszcz, w dzień do 26 stopni

Noc z piątku na sobotę 10/11.06 przyniesie pochmurną aurę ze stopniowo zanikającymi opadami deszczu na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze Polski prognozuje się rozpogodzenia. Temperatura minimalna wyniesie od 8/9 stopni Celsjusza miejscami na Pomorzu, Kujawach i Warmii, przez 10 st. C w centrum kraju, do 15/16 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - sobota, 11.06

Sobota upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego, przejściowo dużego zachmurzenia kłębiastego. Na Pomorzu Zachodnim wystąpią słabe opady deszczu do czterech litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Ziemi Lubuskiej. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.