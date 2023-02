Pogoda na jutro - sobota, 11.02. Nocą nadal będzie mroźnie, wystąpią wszystkie rodzaje opadów

Pogoda na jutro. Sobota 11.02 upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Miejscami pojawią się opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Na Podkarpaciu i w górach sypnie śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 9 stopni.

Pogoda na noc

W nocy będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Na północy pojawią się słabe opady deszczu, a na wschodzie deszczu ze śniegiem oraz miejscami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez 0 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje zachodni, umiarkowany, a na północy okresami dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro

Sobota przyniesie pochmurną aurę. W ciągu dnia spodziewane są opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem od 3 do 5 litrów wody na metr kwadratowy, a na Podkarpaciu i w górach - śniegu do 5 centymetrów. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na południowym wschodzie, przez 4 st. C w centralnej Polsce, do 9 st. C w północno-zachodniej Polsce. Wiatr okaże się zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijając prędkość do 40-70 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie około 90 procent. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie będzie pochmurno. Okresami możliwe są słabe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1018 hPa, początkowo będzie się wahać, następnie zacznie dość szybko spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę w Warszawie będzie pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, osiągając w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie początkowo będzie spadać, następnie zacznie rosnąć, w południe sięgnie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Sopot, Gdynia

Noc w Sopocie, Gdańsku i Gdyni zapowiada się zachmurzenie duże, okresami ze słabymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy 1 st. C. Powieje zachodni umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągając do 70 km/h. Ciśnienie o północy w Gdańsku sięgnie 1025 hPa, początkowo będzie się wahać, następnie zacznie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Sopot, Gdynia

W sobotę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie szykuje się pochmurna aura z opadami deszczu. Termometry wskażą do 6 st. C. Powieje północno-zachodni, dość silny wiatr, w porywach osiągając do 50-70 km/h, będzie słabł pod koniec dnia. Ciśnienie rośnie, w południe w Gdańsku sięgnie 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zapowiada się pochmurna noc w Poznaniu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 0 st. C. Wiatr będzie zachodni umiarkowany. Ciśnienie o północy sięgnie 1020 hPa, będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota przyniesie w Poznaniu pochmurną aurę z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, a okresami dość silny. W porywach osiągnie do 40-60 km/h. Ciśnienie początkowo będzie spadać, następnie zacznie rosnąć, w południe osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1019 hPa, początkowo będzie się wahać, a następnie zacznie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu będzie pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. Ciśnienie początkowo będzie spadać, następnie zacznie rosnąć, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą zachmurzenie w Krakowie będzie duże. Na termometrach zobaczymy nawet -5 st. C. Powieje zachodni słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1005 hPa, początkowo będzie się wahać, a następnie zacznie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pochmurna sobota. W drugiej części dnia wystąpią opady śniegu i śniegu z deszczem. Termometry pokażą do 3 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie początkowo będzie spadać, wieczorem zacznie rosnąć. W południe jego wartość osiągnie 997 hPa.

