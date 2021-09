Pogoda na jutro: sobota z przelotnym deszczem i burzami. Może spaść grad

Pogoda w nocy z piątku na sobotę przyniesie zachmurzenie przeważnie małe, jedynie na zachodzie kraju przejściowo duże z przelotnymi opadami deszczu i burzą. W drugiej części nocy na zachodzie i północnym zachodzie prognozowane są silne zamglenia i mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 8-10 stopni Celsjusza na wschodzie kraju, przez 11-13 st. C w centrum, do 14-17 st. C na zachodzie kraju. Powieje słaby, południowy wiatr.