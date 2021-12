Pogoda na jutro - sobota, 11 grudnia. Pochmurnie, bez opadów, lekki mróz

Pogoda na noc: będzie pochmurnie z przejaśnieniami na południowym zachodzie i częściowo w centrum kraju. Na północnym wschodzie oraz częściowo także na wschodzie kraju wystąpią słabe opady śniegu do 1-3 centymetra i deszczu ze śniegiem. W drugiej części nocy na Pomorzu Zachodnim oraz lokalnie na pozostałym obszarze kraju pojawią się silne zamglenia i mgły, ograniczające miejscami widzialność do 100-500 metrów. Na termometrach zobaczymy minimalnie od -6 stopni Celsjusza na południowym zachodzie do 0 st. C na Podlasiu. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby.