Pogoda na jutro - sobota, 10.06. Nocą popada, lokalnie może się też błyskać. W dzień do 29 stopni

Pogoda na noc. W sobotę 10.06 pojawią się miejscami opady deszczu, niewykluczone są też burze. Termometry pokażą maksymalnie 29 stopni Celsjusza. Aura niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Pogoda na noc

Noc na północy, zachodzie i w centrum kraju zapowiada się pogodna. W pozostałej części Polski wystąpią opady deszczu o sumie 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie, zwłaszcza na krańcach wschodnich, możliwe są burze. Podczas wyładowań spadnie do 10-20 l/mkw., a porywy wiatru osiągną prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, powieje z północnego wschodu.

Pogoda na jutro - sobota, 10.06

W sobotę w województwach południowo-wschodnich wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu do 10 l/mkw. Niewykluczone są tam także burze, którym towarzyszyć mogą opady rzędu 10-25 l/mkw., porywy wiatru do 60-80 km/h. Lokalnie może pojawić się grad. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Podkarpaciu do 29 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Miejscami jego porywy mogą być silniejsze.

Warunki biometeo - sobota, 10.06

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 50-90 procent. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, będzie wiał z północnego wschodu. Ciśnienie o północy osiągnie 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pogodna sobota. Termometry wskażą maksymalnie 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-wschodni wiatr. Na barometrach zobaczymy w południe 1023 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie duże zachmurzenie z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy 15 st. C. Północno-wschodni wiatr powieje słabo. Ciśnienie o północy wyniesie 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę w Krakowie wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu oraz burzami. Podczas wyładowań spadnie do 10-25 l/mkw., a porywy wiatru osiągną do 60-80 km/h. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 22 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Barometry wskażą w południe 985 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pogodna. Temperatura minimalna osiągnie 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota upłynie w Poznaniu pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Termometry wskażą 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Na barometrach zobaczymy 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka w sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 25 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni. Barometry wskażą w południe 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Na noc we Wrocławiu prognozuje się pogodną aurę. Temperatura minimalna osiągnie 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północnego wschodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia pogodna sobota. Termometry wskażą maksymalnie 27 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie, okresami silniej. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa.

