Pogoda na jutro - sobota 09.07. Nad krajem utrzyma się deszczowa aura

Pogoda na noc - 08/09.07

Noc przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie i południowym wschodzie spodziewane są przelotne opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Również na Pomorzu, Kujawach, Śląsku możliwe będą przelotne opady do 3 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie, poprzez 13 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i północno zachodni wiatr, słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - sobota 09.07

W sobotę prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Na północnym wschodzie mogą wystąpić burze. Termometry pokażą od 19 st. C na Suwalszczyźnie i Warmii, przez 22 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 80 kilometrów na godzinę.