Pogoda na jutro - sobota 09.03. Przed nami mroźna noc, a nad ranem - mgły

Pogoda na jutro, czyli na sobotę 09.03. W nocy zapanuje pogodna, mroźna aura. Nad ranem lokalnie mogą pojawić się marznące mgły. Dzień będzie przeważnie słoneczny, jednak od zachodu nad Polskę zaczną nasuwać się chmury.

Pogoda na noc

Noc w całym kraju zapowiada się pogodnie, w wielu miejscach bezchmurnie. Na Mazurach i Pomorzu w drugiej części nocy lokalnie mogą wystąpić marznące mgły. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju do -1 st. C na południowym zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-wschodni.

Prognoza pogody na noc z piątku na sobotę

Pogoda na jutro - sobota 09.03

Sobota przyniesie nam na ogół słoneczną i pogodną aurę ze stopniowym wzrostem zachmurzenia na zachodzie kraju. Na północy Polski rano lokalnie spodziewane są mgły marznące. Termometry wskażą od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami silniejszy wiatr.

Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 40 procent we wschodniej Polsce do ponad 60 procent na południu i północnym wschodzie. Warunki biometeorologiczne będą korzystne.

Warunki biometeo w sobotę

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie prognozowana jest bezchmurna noc. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Ze zmiennych kierunków powieje słaby wiatr. Barometry o północy pokażą 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota upłynie w Warszawie pod znakiem słonecznego nieba. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wyniesie w południe 1003 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje zmienne zachmurzenie, ale bez opadów. Termometry wskażą -3 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby. O północy na barometrach zobaczymy 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie sobota przyniesie umiarkowane zachmurzenie z rozpogodzeniami do małego. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-wschodni. Barometry pokażą w południe 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Niebo nad Poznaniem będzie w nocy bezchmurne. Na termometrach zobaczymy do -2 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota w Poznaniu początkowo zapowiada się słonecznie, ale niebo będzie się stopniowo chmurzyć. Termometry wskażą maksymalnie 10 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany, po południu okresowo silniejszy. W południe zobaczymy na barometrach 1003 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. O północy barometry wskażą 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu w sobotę prognozowane jest małe zachmurzenie wzrastające do dużego. Na termometrach zobaczymy 12 st. C. Umiarkowany, okresowo silniejszy wiatr powieje z południowego wschodu. W południe ciśnienie wyniesie 998 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pogodną aurę przyniesie noc w Krakowie. W najchłodniejszym momencie termometry pokażą -3 st. C. Powieje słaby wiatr ze wschodu. Na barometrach o północy zobaczymy 989 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka w sobotę pogodna aura. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 11 st. C. Wiatr z kierunków wschodnich okaże się słaby. Barometry w południe pokażą 985 hPa.

Warunki drogowe w sobotę

