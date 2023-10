Pogoda na jutro - sobota 07.10. Nocą porywy wiatru mogą sięgać 100 kilometrów na godzinę

Pogoda na jutro, czyli na sobotę 07.10. Kolejne godziny przyniosą ze sobą przede wszystkim niebezpiecznie silne podmuchy wiatru - miejscami porywy mogą osiągać do prędkość 100 kilometrów na godzinę. Wietrzna aura towarzyszyć nam będzie także w dzień. Termometry pokażą maksymalnie 19 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc

Noc zapowiada się pochmurno, tylko w południowej Polsce prognozowane są większe przejaśnienia. Od północy w głąb kraju przechodzić będzie strefa opadów do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 9 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 13 st. C w centrum kraju do 15 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowo zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-80 kilometrów na godzinę, a na Pomorzu i Wybrzeżu do 100 km/h.

Prognoza pogody na noc z piątku na sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota 07.10

Sobota przyniesie pochmurną aurę, ale w południowej Polsce niebo będzie się przejaśniać. W głąb kraju nadal będą przemieszczać się opady deszczu do 5-10 l/mkw. Parasole nie przydadzą się tylko w południowej części kraju. Na termometrach zobaczymy od 15 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 17 st. C w centrum kraju do 19 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijający do 50-70 km/h, a na północnym wschodzie i wschodzie - do 90 km/h.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza wyniesie w ciągu dnia od 80 do 90 procent, z czego najniższa wystąpi na południu kraju. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu. O północy na barometrach zobaczymy 999 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurna sobota. Okresami popada deszcz, szczególnie po południu. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 18 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijający do 60-80 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 995 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozowana jest pochmurna noc z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy 13 st. C. Wiatr z zachodu będzie silny, w porywach osiągający nawet 70-100 km/h. Barometry pokażą o północy 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Sobota w Gdańsku, Gdyni i Sopocie upłynie pod znakiem pochmurnej aury i okresowych opadów, ale po południu niebo się przejaśni. Temperatura w ciągu dnia wyniesie maksymalnie 16 st. C. Z kierunków zachodnich powieje dość silny wiatr, w porywach rozwijając prędkość do 60-90 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu zapanuje pochmurne niebo i przelotne opady deszczu. Termometry pokażą minimalnie 14 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr, osiągający prędkość do 60-80 km/h. O północy ciśnienie wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Również sobota w Poznaniu zapowiada się pochmurno, a okresowo popada deszcz. Na termometrach zobaczymy 17 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, z porywami sięgającymi 60-70 km/h. Barometry w południe pokażą 1000 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy niebo nad Wrocławiem okaże się pochmurne. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijając 50-60 km/h. O północy zobaczymy na barometrach 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota przyniesie we Wrocławiu pochmurną aurę i słaby, okresowy deszcz. Termometry wskażą do 19 st. C. Z kierunków zachodnich powieje umiarkowany i dość silny wiatr, osiągający w porywach prędkość 50-70 km/h. Ciśnienie osiągnie w południe 999 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Mieszkańcy Krakowa powinni spodziewać się pochmurnej nocy z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy minimalnie 11 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, rozwijający w porywach do 50-70 km/h wiatr z południowego zachodu. O północy barometry wskażą 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę w Krakowie prognozowane jest pochmurne niebo z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 19 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając do 50-70 km/h. Na barometrach zobaczymy w południe 988 hPa.

Warunki drogowe w sobotę tvnmeteo.pl

