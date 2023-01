Pogoda na jutro - sobota 07.01. Nocą spodziewane są opady śniegu, jezdnie i chodniki będą śliskie

Noc w całym kraju upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. We wschodniej części Polski prognozowane są opady śniegu do 5 centymetrów oraz deszczu ze śniegiem do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie mogą wystąpić mgły. Termometry wskażą od -9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, na ogół z kierunków zachodnich.