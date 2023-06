Pogoda na jutro - sobota 03.06. Słoneczny dzień po zimnej nocy

Noc z piątku na sobotę będzie zimna. Termometry w niektórych regionach wskażą tylko nieco ponad zero stopni Celsjusza. Dzień zapowiada się słonecznie, a temperatura maksymalna sięgnie nawet 21 stopni.

Noc upłynie pod znakiem pogodnej aury. W Tatrach i Beskidach wystąpią zanikające opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Pogoda na sobotę 03.06

Dzień zapowiada się na ogół słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Podkarpaciu. Wiatr ze zmiennych kierunków powieje słabo i umiarkowanie.