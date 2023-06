Pogoda na jutro - sobota 01.07. Będzie padać i grzmieć w nocy i w dzień

Pogoda na jutro, czyli na sobotę 01.07. Noc w całym kraju zapowiada się pochmurno, a w jej pierwszej części przez niektóre regiony wciąż będą przechodziły burze. Deszcz i wyładowania spodziewane są także w dzień, szczególnie w południowej części kraju. Na termometrach zobaczymy od 22 do 25 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc

W nocy nad Polską zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie z przemieszczającymi się od zachodu przelotnymi opadami do 5-15 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na początku nocy na zachodzie kraju, w centrum i na Pomorzu mogą przechodzić burze z lokalnymi ulewami do 30 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej i środkowym Pomorzu, przez 16 st. C w centralnych regionach do 17 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu i północnego zachodu, jedynie w burzach silny, osiągający w porywach prędkość do 70-80 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro

W sobotę na zachodzie i północy kraju aura będzie pochmurna, ale niebo ma się rozpogadzać. Miejscami na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej wystąpi przelotny deszcz do 5 l/mkw. W pozostałej części kraju prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste - na ogół duże, z przelotnymi opadami deszczu do 5-15 l/mkw. Na południowym wschodzie mogą pojawić się burze, którym towarzyszyć będą obfite opady - w górach spadnie nawet do 30 l/mkw. Termometry wskażą od 22 st. C na Pomorzu Zachodnim i w Małopolsce, przez 24 st. C w centrum kraju do 25 st. C Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Wiatr będzie zachodni, przeważnie słaby i umiarkowany, w burzach silny do 70-90 km/h.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 70 do 80 procent, z czego najwyższa wystąpi na południowym wschodzie. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurno z opadami deszczu do 10 l/mkw. Termometry minimalnie wskażą 16 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany. O północy na barometrach zobaczymy 994 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurna sobota z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. W południe barometry pokażą 992 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie noc będzie pochmurna. Popada deszcz do 10-20 l/mkw., momentami może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni, w burzach silny. Ciśnienie osiągnie o północy 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Sobota przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pochmurną aurę z rozpogodzeniami. W ciągu dnia termometry wskażą do 23 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany. Na barometrach zobaczymy w południe 1004 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu spodziewane jest pochmurne niebo oraz opady deszczu do 10-20 l/mkw. W ciągu nocy mogą także wystąpić burze. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, w burzy silny. O północy barometry wskażą 997 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w sobotę zapanuje pochmurna aura, która będzie się rozpogadzać. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 25 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. W południe ciśnienie wyniesie 995 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu do 10-20 l/mkw. oraz możliwych burz. Termometry pokażą minimalnie 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni, silny jedynie podczas burzy. Na barometrach zobaczymy o północy 994 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota zapowiada się we Wrocławiu pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Temperatura wzrośnie w ciągu dnia do 25 st. C. Wiatr z zachodu okaże się słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 992 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie okaże się pochmurna. Spodziewane są opady deszczu do 10-20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy minimum 17 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy osiągnie 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Kraków powinien przygotować się na pochmurną sobotę z opadami deszczu. W ciągu dnia mogą wystąpić burze z opadami do 30 l/mkw. Termometry wskażą do 22 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. W południe na barometrach zobaczymy 980 hPa.

Źródło: tvnmeteo.pl