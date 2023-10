Pogoda na jutro - poniedziałek 9.10. W nocy lokalnie mogą pojawić się przymrozki. Za dnia do 13 stopni

Pogoda na jutro. Ta noc będzie bardzo zimna - miejscami temperatura może spaść do -2 stopni Celsjusza. W poniedziałek w części kraju spodziewane jest zachmurzenie i deszcz, ale będą także pogodne regiony. Na termometrach zobaczymy od 8 do 13 stopni Celsjusza.

W nocy na Śląsku, Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Zachodnimi oraz w Wielkopolsce pojawi się przeważnie duże zachmurzenie oraz opady deszczu rzędu 10 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałej części kraju spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura minimalna sięgnie od 1 stopnia Celsjusza na Podlasiu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. We wschodniej części kraju możliwe są przygruntowe przymrozki do -2 st. C. Także na terenach powyżej 1200 metrów nad poziomem morza temperatura spadnie poniżej 0 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu.