Pogoda na jutro - poniedziałek, 8.05. Chłodna, miejscami mglista noc, w dzień do 17 stopni

Pogoda na noc

Przed nami na ogół pogodna noc. Miejscami na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 200-400 metrów. W południowej części Lubelszczyzny, w Małopolsce i na Podkarpaciu prognozuje się zanikający, słaby i przelotny deszcz o sumie 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Podlasiu (w okolicach Terespola możliwe -2 st. C) do 5 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr.