Pogoda na jutro - poniedziałek, 7.08. Nocą będzie grzmieć, miejscami też mocno padać, w dzień do 19 stopni

Pogoda na noc

W nocy będzie pochmurno z rozpogodzeniami postępującymi od południa w głąb kraju. Na zachodzie wystąpią dość obfite opady deszczu o sumie 10-25 litrów wody na metr kwadratowy, na wschodzie i północnym wschodzie spadnie do 10-20 l/mkw., początkowo możliwe są burze. Między tymi strefami pojawią się słabsze, przelotne opady do 5 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Śląsku, przez 13 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Podlasiu. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach na Pomorzu i Wybrzeżu rozpędzi się do 60-70 kilometrów na godzinę. W burzach osiągnie do 90 km/h.