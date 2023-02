Pogoda na jutro - poniedziałek 6.02. Bardzo mroźna noc, za dnia jest szansa na chwile ze słońcem

Pogoda na jutro. W nocy możemy spodziewać się bardzo dużego mrozu. Poniedziałek przyniesie nam chmury, ale w wieku regionach kraju prognozowane są przejaśnienia. Za dnia termometry wskażą od -5 do 3 stopni Celsjusza.

Noc zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Na Pomorzu i w górach miejscami może słabo poprószyć śnieg. Uwaga - może być ślisko. Temperatura minimalna sięgnie od -12 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do -6 st. C na Pomorzu. Wiatr powieje słabo, ze zmiennych kierunków. Tylko na Wybrzeżu będzie zachodni oraz słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - poniedziałek 6.02

Poniedziałek przyniesie nam pochmurną aurę z przejaśnieniami. W górach i na Mazurach miejscami słabo poprószy śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 st. C na Podkarpaciu do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i zmienny.