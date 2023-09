Pogoda na jutro - poniedziałek, 4.09. Nocą lokalnie popada słaby deszcz, w dzień do 25 stopni Celsjusza

Pogoda na noc

W nocy w regionach południowo-wschodnich wystąpią słabe, przelotne opady deszczu zanikające w pierwszej części nocy. W pozostałej części Polski będzie dość pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Podlasiu do 15 st. C na Pomorzu Gdańskim. Wiatr okaże się słaby, północno-zachodni.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 4.09

Poniedziałek przyniesie słaby, przelotny deszcz na południowym wschodzie Polski. Pozostałym regionom kraju dopisze pogodna aura. W pasie od Pomorza po Śląsk pojawi się okresowo więcej chmur, ale bez opadów. Termometry wskażą od 20 st. C na Śląsku do 25 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje zmienny wiatr z przewagą północnego, na ogół słaby, tylko na Wybrzeżu będzie umiarkowany.