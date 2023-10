Pogoda na jutro - poniedziałek 30.10. Temperatura miejscami mocno poszybuje w górę

Najbliższa noc przyniesie nam zmienne zachmurzenie. Na północy i zachodzie pojawi się słaby deszcz do 3 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna sięgnie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale miejscami może być dość silny i porywisty. W porywach może dochodzić do 40-60 kilometrów na godzinę.