Pogoda na jutro - poniedziałek, 29.11. Noc z mrozem, w dzień deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg

Pogoda na jutro, poniedziałek 29.11 zapowiada się następująco: noc przyniesie deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Miejscami chwyci mróz. Poniedziałek będzie pochmurny, zimowe opady także będa się pojawiać.

Pogoda na noc: pochmurno z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Śnieg spadnie także w górach. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 2 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z kierunków zmiennych.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 29.11

Pogoda na jutro przyniesie zachmurzenie duże z niewielkimi przejaśnieniami. Musimy się spodziewać opadów śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu - zwłaszcza na wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Dolnym Śląsku do 3 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr okresami będzie silniejszy, przeważnie zachodni.

Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w poniedziałek

Wilgotność powietrza w pierwszym dniu nowego tygodnia przekroczy 90 procent. W całym kraju odczujemy zimno, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno i opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 995 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno i opady śniegu. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy północny wiatr. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 997 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie duże, deszcz i śnieg. Temperatura spadnie do 0 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 963 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie duże. Na termometrach zobaczymy do 2 st. C. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 968 hPa .

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno z opadami śniegu. Temperatura minimalna sięgnie -2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie duże z zanikającymi opadami śniegu. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 987 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno, deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura osiągnie minimalnie 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 976 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno, okresami śnieg lub śnieg z deszczem. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 978 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Na ogół pochmurno. Temperatura minimalna sięgnie -2 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 982 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 0 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami silniejszy, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 986 hPa.

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl