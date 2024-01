Pogoda na jutro - poniedziałek, 29.01. Mglista i mroźna noc, w dzień mocniej powieje

Pogoda na noc

Przed nami pochmurna noc z przejaśnieniami i rozpogodzeniami przemieszczającymi się z zachodu w głąb kraju. Lokalnie na wschodzie i południu kraju zrobi się mglisto. Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Śląsku i w Małopolsce, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje z kierunków południowych, słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy okresami dość silny. W porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 29.01

Poniedziałek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr południowy, umiarkowany, na północy okresami dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h.