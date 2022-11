Pogoda na jutro - poniedziałek 28.11. Czeka nas mglista noc, miejscami może spaść śnieg

Noc w całym kraju zapowiada się pochmurno i mglisto, ale możliwe będą również przejaśnienia. Miejscami na północnym wschodzie, wschodzie i południu kraju spodziewane są słabe opady śniegu do 1 centymetra lub śniegu z deszczem do 2 litrów na metr kwadratowy.

Termometry pokażą od -3 stopni Celsjusza na Podlasiu i Lubelszczyźnie, poprzez -1 st. C w centrum kraju do 3 st. C na zachodzie. Powieje zmienny i słaby wiatr.

Pogoda na jutro

Na termometrach zobaczymy od 0 st. C na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju do 5 st. C na zachodzie. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, ale na zachodzie okresami silniejszy.