Pogoda na jutro - poniedziałek 28.02. Noc będzie mroźna, miejscami mglista i lekko śnieżna

Pogoda na noc

Pogoda na noc: na przeważającym obszarze kraju prognozowane jest małe, przejściowo umiarkowane zachmurzenie, lokalnie z silnymi zamgleniami i mgłami, które mogą ograniczyć widzialność do 100-200 metrów, zwłaszcza na zachodzie Polski. Większe zachmurzenie spodziewane jest jedynie na południu - tam również możliwe są przelotne opady śniegu maksymalnie do 2 centymetrów. Temperatura minimalna wyniesie od -8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do -3 st. C na zachodzie kraju. Z uwagi na liczne rozpogodzenia miejscami temperatura minimalna może być niższa. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu.

Pogoda na jutro - poniedziałek 28.02

Pogoda na jutro. W ciągu dnia będziemy mogli cieszyć się przewagą pogodnej aury. Jedynie na południu i południowym wschodzie chmur będzie dużo, możliwe jest całkowite zachmurzenie i lokalnie, głównie w górach i na obszarach podgórskich, słabe opady śniegu do 2 cm. Nad ranem większe zachmurzenie oraz zanikające mgły mogą pojawić się również na zachodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 2-3 st. C w Suwałkach i Olsztynie, do 4-5 st. C we Wrocławiu i Szczecinie. Temperatura odczuwalna będzie niższa. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni, skręcający na wschodni.