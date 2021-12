Pogoda na jutro - poniedziałek 27.12. Mroźno w całym kraju, od -6 do -2 stopni

Pogoda na jutro. Poniedziałek (27.12) przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, miejscami wzrastające do dużego. Termometry pokażą od -6 do -2 stopni Celsjusza. Aura korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Noc z niedzieli na poniedziałek (26/27.12) zapowiada się pogodna, tylko na południu i północnym wschodzie pojawi się nieco więcej chmur. Temperatura minimalna wyniesie od -16 stopni Celsjusza w centralnej części kraju do -8 st. C na południowym zachodzie i Suwalszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, głównie południowo-wschodni, tylko na północnym wschodzie powieje z południowego zachodu.

Pogoda na jutro - poniedziałek 27.12

Poniedziałek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, na południu i południowym wschodzie wzrastającego do dużego. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie od -6 st. C na północny i północnym wschodzie, przez -5 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.