Pogoda na jutro - poniedziałek 27.11. W nocy temperatura spadnie do nawet -10 stopni

Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek 27.11. Noc zapowiada się pochmurno i zimno - na termometrach miejscami zobaczymy zaledwie -10 stopni Celsjusza. W niektórych regionach może prószyć śnieg. Kolejna strefa opadów wkroczy nad Polskę w dzień.

Pogoda na noc

Noc w całym kraju przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W pasie od Warmii i Zatoki Gdańskiej, przez Mazowsze po Lubelszczyznę i Podkarpacie mogą wystąpić opady śniegu do 2-5 centymetrów, a na Warmii i Mazurach lokalnie do 10 cm. Na termometrach zobaczymy od -10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, poprzez -4 st. C w centralnej Polsce do -3 st. C na zachodzie kraju. Powieje północno-zachodni i zachodni wiatr, przeważnie słaby i umiarkowany, jedynie na wschodzie silniejszy.

Prognoza pogody na noc z niedzieli na poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek 27.11

W poniedziałek w Polsce prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. W pasie od Warmii i Zatoki Gdańskiej, przez Kujawy i Mazowsze po Lubelszczyznę i Podkarpacie prószyć będzie powoli zanikający śnieg do 1-5 cm. Od zachodu nad kraj wkroczą jednak kolejne opady śniegu do 2-5 cm na Ziemi Lubuskiej i Śląsku. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju do 2 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni, na zachodzie skręcający na południowo-wschodni.

Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia będzie dość wysoka, w całym kraju wynosząca od 80 do 90 procent. We wszystkich regionach odczujemy zimno. Warunki biometeo będą przeważnie niekorzystne, neutralne jedynie w wąskim pasie od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę po Ziemię Łódzką.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurno. Niebo będzie się przejaśniać, ale wystąpią również przelotne opady śniegu. Termometry pokażą -4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni. Ciśnienie o północy osiągnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie, a przelotnie może poprószyć śnieg. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy do -1 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W południe barometry pokażą 994 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewana jest pochmurna noc z przejaśnieniami i okresowymi opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany. O północy na barometrach zobaczymy 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Poniedziałek przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie umiarkowane i duże zachmurzenie oraz przelotny śnieg. Termometry wskażą maksymalnie 2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków zachodnich. W południe ciśnienie wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurno, ale niebo będzie się przejaśniać. Na termometrach zobaczymy minimalnie -5 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. O północy barometry wskażą 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka poniedziałek z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 0 st. C. Północno-zachodni wiatr, skręcający na południowy, okaże się słaby i umiarkowany. Na barometrach zobaczymy w południe 996 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Niebo nad Wrocławiem będzie w nocy pochmurne, jednak spodziewane są przejaśnienia. Termometry minimalnie pokażą -3 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie osiągnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Po południu może słabo padać śnieg. Na termometrach zobaczymy do 0 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni, skręcający na południowy. W południe barometry pokażą 993 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Mieszkańcom Krakowa noc przyniesie pochmurną aurę, ale z przejaśnieniami. Temperatura spadnie do -4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. O północy na barometrach zobaczymy 985 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem prognozowany jest w Krakowie. Termometry maksymalnie wskażą 0 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 981 hPa.

