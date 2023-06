Pogoda na jutro - poniedziałek 26.06. Pogodnie i gorąco w wielu regionach. Po południu może zagrzmieć

Pogoda na noc 25/26.06

Najbliższa noc będzie pogodna, tylko początkowo na wschodzie kraju wystąpi więcej chmur kłębiastych z przelotnym deszczem rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy minimum od 10 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15/16 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - poniedziałek 26.06

Także poniedziałek przyniesie nam pogodną aurę, tylko na zachodzie kraju wystąpi umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, które będzie wzrastać do dużego. W tych regionach możliwe są też przelotne opady deszczu do 5-20 l/mkw. i burzami z gradem oraz ulewami do 40 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie, przez 28 st. C w centrum kraju, do 29/30 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków zachodnich. Podczas burz będzie dochodzić do 70-90 kilometrów na godzinę.