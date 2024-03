Pogoda na noc

Noc przyniesie duże i umiarkowane zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu o sumie 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie na Podlasiu i przedgórzu pojawi się deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C w zachodnich regionach kraju. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 25.03

Poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu rzędu 1-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich, na ogół słaby i umiarkowany, na południu okresowo silniejszy. W porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.