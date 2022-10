Pogoda na jutro - poniedziałek, 24.10. Deszczowa noc w części kraju, w dzień do 21 stopni

Pogoda na noc 23/24.10

Przed nami pochmurna noc z przejaśnieniami. Na zachodzie i północy kraju okresami popada deszcz o sumie do sześciu litrów wody na metr kwadratowy. Na południu i w centrum Polski miejscami zrobi się mglisto. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 9 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje południowy, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny wiatr.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 24.10

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Okresami popada deszcz lub mżawka do pięciu l/mkw. Tylko na południu i południowym wschodzie nie będzie padać. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, na zachodzie i Pomorzu okresami dość silny.