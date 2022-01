Pogoda na jutro - poniedziałek 24.01. Duża różnica temperatury w nocy, za dnia maksymalnie 7 stopni

W nocy z niedzieli na poniedziałek (23/24.01) będzie na ogół pochmurno. W wąskiej strefie frontu - od Pomorza po Śląsk - popada śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz. Miejscami opady będą marznące i zrobi się ślisko. W zachodniej części kraju prognozuje się liczne mgły ograniczające widzialność do 100- 300 metrów. Miejscami pojawi się mżawki. Temperatura minimalna wyniesie od -16 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Pogoda na jutro - poniedziałek 24.01

Poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z lokalnymi przejaśnieniami. Od Mazur i Podlasia, przez centrum, po Górny Śląsk, wystąpią opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu, które miejscami będą zamarzać. Zrobi się ślisko. Na zachodzie Polski mgły mogą utrzymywać się do godzin okołopołudniowych. Termometry pokażą maksymalnie od -5 st. C na Podkarpaciu do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.