Pogoda na jutro - poniedziałek 23.10. Nocą mogą pojawić się mgły. W dzień popada tylko na północy kraju

Pogoda na noc 22/23.10

W nocy na zachodzie i południu kraju nie powinno padać. W pozostałej części Polski spodziewane są opady deszczu, które stopniowo będą słabnąć i zanikać wraz z odsuwaniem się strefy opadów na wschód Europy. Lokalnie możliwe są zamglenia i mgły. Temperatura minimalna sięgnie od 7 do 10 stopni Celsjusza. W większości kraju powieje słaby lub umiarkowany wiatr, ale na północnym wschodzie może być dość silny i w porywach rozpędzać się do około 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - poniedziałek 23.10

Poniedziałek na Wybrzeżu Gdańskim, Mazurach i Podlasiu przyniesie słabe opady deszczu. W pozostałych regionach nie powinno padać, a do tego spodziewane są przejaśnienia i dłuższe rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C w Suwałkach, przez 14-15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południu. Słaby lub umiarkowany wiatr powieje z zachodu.