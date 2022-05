Pogoda na jutro - poniedziałek 23.05. W ciągu dnia pojawią się rozpogodzenia. Do 22 stopni

Pogoda na noc

W ciągu nocy na wschodzie kraju będzie pochmurno, miejscami pojawić się mogą słabe opady deszczu, maksymalnie do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze wystąpią liczne rozpogodzenia. W godzinach wieczornych lokalnie na południu możliwy jeszcze słaby, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy minimum od 3-5 stopni Celsjusza na zachodzie i w centrum do 7-8 st. C na wschodzie kraju. Powieje słabo ze zmiennych kierunków.

Pogoda na poniedziałek

Poranek jeszcze w wielu miejscach kraju będzie pochmurny. Na zachodzie kraju spodziewane są zamglenia i lokalne mgły. W ciągu dnia prognozowane są liczne rozpogodzenia - od zachmurzenia małego i umiarkowanego na zachodzie, do dużego na wschodzie Polski. W tej części kraju spodziewany jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 15-17 st. C na wschodzie i północy do 20-22 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i zmienny, jedynie na zachodzie powieje umiarkowanie z południowego wschodu.