Pogoda na jutro - poniedziałek 23.01. Nocą w Polsce zapanują mgły, które mogą utrzymać się także w dzień

Pogoda na jutro, czyli poniedziałek 23.01. W kolejnych godzinach Polskę opanuje pochmurna, mglista aura. Miejscami widzialność może być silnie ograniczona, popada słaby śnieg, a nawierzchnie będą śliskie. Niebo zacznie przejaśniać się dopiero w dzień, chociaż w niektórych regionach dalej mogą utrzymywać się mgły. Na termometrach zobaczymy od -1 do 4 stopni Celsjusza.

Noc zapowiada się pochmurno i mglisto. W niektórych regionach widzialność ograniczona będzie do 100-300 metrów. Miejscami może padać słaby śnieg, a drogi okażą się śliskie. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Warmii do 2 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-wschodni.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro

Poniedziałek przyniesie w całym kraju pochmurną aurę z niewielkimi przejaśnieniami. W południowej części Polski przez cały dzień mogą utrzymywać się mgły. Na termometrach zobaczymy od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie w całym kraju około 80-90 procent. Odczujemy zimno, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie w nocy prognozowane jest duże zachmurzenie. Może słabo prószyć śnieg., a drogi będą śliskie. Termometry wskażą minimalnie -1 st. C. Wiatr okaże się słaby, północno-wschodni. O północy na barometrach zobaczymy 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek mieszkańców Warszawy czeka przeważnie duże zachmurzenie. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 2 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby wiatr. Barometry pokażą w południe 1022 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie upłynie pod znakiem pochmurnego nieba. Na termometrach zobaczymy -1 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1035 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie w poniedziałek zapanuje pochmurna aura z przejaśnieniami. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 1 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1037 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc będzie na ogół pochmurna, z możliwymi słabymi opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr okaże się słaby, północno-wschodni. O północy barometry wskażą 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu przyniesie przeważnie pochmurne niebo. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 2 st. C. Powieje słaby wiatr północno-wschodni. W południe ciśnienie osiągnie 1024 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu spodziewana jest pochmurna noc. Może słabo prószyć śnieg. Termometry wskażą minimum 0 st. C. Słaby wiatr powieje z północnego wschodu. Na barometrach o północy zobaczymy 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu zapowiada się pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 2 st. C. Wiatr okaże się północno-wschodni, słaby i umiarkowany. W południe barometry wskażą 1020 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pochmurno. Na termometrach zobaczymy minimalnie 1 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcom Krakowa poniedziałek przyniesie pochmurne niebo. Termometry pokażą do 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-wschodni. W południe na barometrach zobaczymy 1003 hPa.

Warunki drogowe w poniedziałek tvnmeteo.pl

