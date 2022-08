Pogoda na jutro - poniedziałek, 22.08. Nocą dopada jeszcze deszczu, w dzień do 29 stopni

Pogoda na noc 21/22.08

W nocy na Żuławach, w Warmii, Kujawach, Wielkopolsce i na Śląsku wystąpią opady deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami niewykluczone są wieczorne burze, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw., a porywy wiatru osiągną prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 18 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy.