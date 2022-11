Pogoda na jutro - poniedziałek 21.11. Zimna noc, w dzień będzie pochmurno i może prószyć

W nocy na północy i zachodzie kraju wystąpi duże zachmurzenie, lokalnie z przelotnymi opadami śniegu od 1-3 centymetra. W pozostałych regionach kolejne godziny zapowiadają się pogodnie. Na termometrach zobaczymy od -7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do -3 st. C na Pomorzu i południu Polski. Słaby wiatr powieje z południowego zachodu.

Pogoda na jutro

Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2-3 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na południu. Zmienny wiatr okaże się słaby i umiarkowany.