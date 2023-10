Pogoda na jutro - poniedziałek 2.10. Na ogół pochmurnie, miejscami może słabo popadać

Pogoda na noc 1/2.10

Noc będzie pogodna jedynie na południowym wschodzie. Nad pozostałą częścią Polski prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego. Na północnym zachodzie niewykluczone są niewielkie opady deszczu. Lokalnie na południu i wschodzie mogą pojawić się mgły. Temperatura minimalna sięgnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr.