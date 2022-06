Pogoda na jutro - poniedziałek, 20.06. Pofalowany front atmosferyczny przyniesie groźne zjawiska

Pogoda na noc 19/20.06

Noc będzie przeważnie pogodna, tylko w północnym pasie kraju prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy oraz burze, szczególnie na Mazurach i Suwalszczyźnie. Termometry pokażą od 11 stopni Celsjusza na Pomorzu, poprzez 18 st. C w centrum kraju do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Na południu i wschodzie wiatr powieje z kierunków południowych, na zachodzie i północy z kierunków północnych. Będzie on słaby i umiarkowany, podczas burzy dość silny.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 20.06

W poniedziałek czeka nas zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na północnym zachodzie kraju pojawi się przelotny deszcz do 5-15 l/mkw. Na pozostałym obszarze mogą wystąpić przelotne opady deszczu do 15-20 l/mkw., a w południowej i wschodniej części kraju burze z opadami do 20-40 l/mkw., miejscami gwałtowne z gradem. Nie można także wykluczyć zjawisk ekstremalnych, w tym trąb powietrznych oraz szkwałów. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Pomorzu, przez 25 st. C w centrum do 31 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr będzie południowy, skręcający za frontem na północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w burzach porywisty do 100 kilometrów na godzinę.