Pogoda na jutro - poniedziałek 20.02. Śnieg, deszcz ze śniegiem i sam deszcz. Powrócą silne porywy wiatru

Pogoda na dziś. Poniedziałek przyniesie nam opady śniegu, które stopniowo będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i sam deszcz. W najcieplejszej chwili dnia termometry wskażą od 2 do 12 stopni Celsjusza. Prognozowane są silniejsze porywy wiatru - miejscami będą dochodzić do ponad 100 kilometrów na godzinę.

W poniedziałek w całym kraju spodziewane jest duże zachmurzenie. Pojawią się opady śniegu, w regionach północnych miejscami może spaść nawet 10 centymetrów. Stopniowo będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz. Lokalnie niewykluczone są zawieje śnieżne. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Podlasiu do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego zachodu będzie silny i porywisty. Okresami w porywach będzie rozpędzał się do 60-90 km/h. W strefie brzegowej porywy mogą przekraczać 100 km/h. Na Bałtyku możliwy jest sztorm o sile 8-9 w skali Beauforta.

Pogoda na poniedziałek 20.02 tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - poniedziałek 20.02

W całym kraju wilgotność powietrza wyniesie od 80 do 90 procent. W większości kraju będzie zimno, tylko na zachodzie odczujemy chłód. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Warunki biometeorologiczne w poniedziałek 20.02 tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Poniedziałek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie zapowiada się pochmurno z opadami śniegu, które przechodzić będą w deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Powieje zachodni i południowo-zachodni, silny i porywisty wiatr, który okresami będzie osiągał 60-90 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pochmurny poniedziałek z opadami śniegu przechodzącymi w deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Powieje południowo-zachodni, silny i porywisty wiatr. Okresami będzie osiągał 60-80 km/h. W południe ciśnienie wyniesie 986 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W ciągu dnia w Poznaniu niebo będzie pochmurne, możliwe są opady śniegu przechodzące w deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie 9 st. C. Silny i porywisty, okresami w porywach dochodzący do 60-80 km/h, wiatr powieje z południowego zachodu. W południe barometry pokażą 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

W poniedziałek mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się pochmurnej aury. Spadnie do 5 cm śniegu, po południu opady zmienią się w deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C. Powieje silny i porywisty wiatr z południowego zachodu. W porywach może dochodzić do 60-80 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 994 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu poniedziałek upłynie pod znakiem zachmurzenia i opadów śniegu przechodzących w deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Powieje południowo-zachodni, silny i porywisty wiatr. Okresami jego porywy rozpędzą się do 60-80 km/h. W południe barometry wskażą 999 hPa.

Warunki drogowe w poniedziałek 20.02

