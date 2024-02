Pogoda na jutro - poniedziałek 19.02. Noc przyniesie nam pogorszenie aury

Pogoda na noc

Noc w całym kraju będzie pochmurna, ale we wschodnich i południowych regionach spodziewane są większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na zachodzie i na Pomorzu wystąpią opady do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Termometry pokażą od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, przez -1 st. C w centrum kraju do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, na zachodzie i północy rozwijający w porywach prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.